Wie schon bei den vergangenen Waldviertel-Festivals haben sich auch diesmal zahlreiche kreative Geister in den Orten der Marktgemeinde Lichtenau zusammengefunden, um gemeinsam ein Kulturprojekt zu kreieren. Zum vorgegebenen Thema „Narrnkastl schaun“ entstand schließlich nach einer Idee von Jörg Miggitsch das Projekt „Träum dir dein Waldviertel“.

Markante Installationen an 13 Stellen

An 13 markanten Punkten in den Orten der Gemeinde schufen findige und handwerklich begabte Köpfe mit viel Gefühl und Witz interessante Installationen, die zum „Narrnkastl schaun“ und vor allem zum Träumen einladen sollen. Im Karikaturengarten Brunn am Wald gab es am 6. Mai bei Kaiserwetter die gemeinsame Eröffnung. Neben zahlreichen Besuchern hatten sich auch viele Vertreter aus Politik und von Behörden sowie Kunstschaffende eingefunden.

Vier Jahreszeiten als Fenster dargestellt

Bürgermeister Andreas Pichler und Projektleiter Jörg Miggitsch stellten die Projekte vor, und nach Statements des Festivalleiters Stefan Gartner von der Kulturvernetzung NÖ und des Landtagsabgeordneten Josef Edlinger gab es die offizielle Eröffnung.

Der vielseitige Künstler Robert Colnago, von dem schon einige Metallplastiken im Garten zu bewundern sind, hatte mit überdimensionalen Bildern die vier Jahreszeiten im Karikaturengarten gemalt. Die fantasievolle Aussagekraft und deren optische Darstellung als Fenster passt durchaus sehr gut zum Leitthema „Narrnkastl schaun“.

Gäste musikalisch und kulinarisch verwöhnt

Diese Kunstwerke waren der symbolische Gegenstand der Eröffnung, die vom Landtagsabgeordneten Josef Edlinger vorgenommen wurde. Niveauvolle musikalische Klänge kamen vom Kirchenchor Lichtenau unter der Leitung von Monika Tiefenbacher. Der Gasthof Schindler und Vereine sorgten für die Verköstigung der Besucher.