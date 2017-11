Anton Herndler wurde am 29. Oktober 1922 geboren und wohnt seither in Brunn im Felde. Er ist Mitbegründer der SPÖ-Ortsorganisation Gedersdorf und seit Oktober 1945 (also bereits über 72 Jahre) Parteimitglied.

Er war über 20 Jahre Gemeinderat und wirkte in dieser Funktion bei der Gemeindezusammenlegung von Brunn, Theiß und Gedersdorf, welche am 1.1.1967 vollzogen wurde, mit. Darüber hinaus arbeitete er viele Jahrzehnte aktiv in der Ortsgruppe der SPÖ und bekam für seinen Einsatz die Viktor-Adler-Plakette verliehen, die höchste Auszeichnung der österreichischen Sozialdemokratie.

Beruflich war der gelernte Schneidermeister jahrzehntelang beim Polstermöbelhersteller Wittmann in Etsdorf tätig.