„Wir zahlen im Jahr rund 10.000 Euro für Restmüll, weil wir viele gut gemeinte Sachspenden nicht verwenden können, z. B. verschmutzte und zerrissene Textilien, defekte Kleingeräte, kaputtes bzw. angeschlagenes Geschirr.“ So erklärt Caritas-Pressesprecher Karl Lahmer, warum vom Carla zwei intakte TV-Röhrengeräte nicht angenommen wurden.

Und er ergänzt im Detail: „Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Röhrenbildschirme annehmen können. Für Röhrenbildschirme ist eine Sender-Box nötig und Anschlusskabel, die meist nicht dabei sind. Sehr viele Röhrengeräte sind nach langer Lagerzeit und dem Transport nicht mehr gebrauchsfähig. Menschen, die im carla Röhrengeräte bezogen haben, können sie oft nicht anschließen, weil das nötige Zusatzmaterial fehlt oder die Geräte defekt sind. Dies führt zu großem Ärger und zu weiterem Restmüll. Daher geben wir Röhrengeräte nicht mehr aus und nehmen auch keine an.“

Generell sei man aber für die vielen Sachspenden, die im Caritas-Lager in der St.-Paul-Gasse täglich abgegeben werden, dankbar. Menschen in Not erhalten in den Caritas-Sozialberatungsstellen Bezugsscheine, mit denen sie im carla Sachspenden beziehen können. Dafür ist aber nur ein kleiner Teil des Sachspendenaufkommens notwendig. Daher können viele Sachspenden verkauft werden und mit dem Reinerlös werden Caritas-Sozial- und -Arbeitsprojekte in der Region unterstützt.