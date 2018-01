Frecher Coup in der Mitterau: Unbekannte Diebe nahmen sich am Dienstagabend ganz viel Zeit, um sich in einer Wohnung in der Sankt-Paul-Gasse nach Herzenslust zu bedienen. Und sie gingen dabei auf „Nummer sicher“.

Diebe flüchteten, Hinweise erbeten!

Wie die Polizei rekonstruieren konnte, waren die dreisten Täter zielsicher von der Straße aus auf den ebenerdig gelegenen Balkon der Wohnung geklettert. Dann zwängten sie mit einem Brecheisen die Balkontür auf, um alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Als die Einbrecher fast „fertig“ waren, stand kurz vor 19 Uhr plötzlich der Hausherr vor der Tür. Allerdings hatten die professionellen Gauner vorsorglich die Sicherungskette eingehängt. Damit war der Wohnungseigentümer ausgesperrt. Er verständigte die Polizei.

In der Zwischenzeit konnten die aufgeschreckten Diebe mit ihrer Beute (Schmuck, Bargeld und Computer) über den Balkon flüchten. Eine sofort eingeleitete regionale Fahndung blieb ohne Erfolg. Am Tatort blieb diverses Einbruchswerkzeug zurück.

Hinweise werden vertraulich behandelt: Polizei Krems, 059133/3440.