Nach jahrelangen Diskussionen über ein Polizei-Wachzimmer in der Kremser Innenstadt könnte die Umsetzung jetzt schon bald beschlossene Sache sein. Grund ist ein mächtiger Fürsprecher, der sich für die Angelegenheit einsetzen will: FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.

„Der Minister ist davon überzeugt, dass ein eigenes Wachzimmer umsetzbar ist“, verlautbarte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz im Rahmen eines gemeinsamen Krems-Besuchs mit seinem Parteikollegen Landesrat Gottfried Waldhäusl.

„Ich bin froh über die Vandalismus-Debatte“

Letzterer ist unter anderem für das Ressort Sicherheit verantwortlich und ebenfalls von der Idee eines Wachzimmers angetan: „Wenn Bürger mehr Sicherheit wollen, dann sollen sie auch mehr Sicherheit bekommen. Abzuklären ist, wie sich das am besten gestalten lässt. Wo kann ich ein geeignetes Gebäude finden, und wie kann ich es personell besetzen, das sind die Hauptfragen.“

Dass ein Wachzimmer für die Innenstadt kommen soll, ist für die blauen Granden beschlossene Sache, die Frage nach dem „Wann“ ist aber noch nicht geklärt. Überaus eilig dürften es die FPÖ-Politiker nicht haben, weiß man doch: „Krems ist eine relativ sichere Stadt. Fragen der Kriminalität bewegen sich auf einem relativ niedrigen Niveau, Vorfälle exzessiver Gewalt sind zum Glück die Ausnahme“, sagt Rosenkranz.

Gleichzeitig betont der ehemalige Kremser Gemeinderat aber: „Ich bin froh über die Vandalismus-Debatte. Man darf auch bei umgestoßenen Blumentöpfen und eingeschlagenen Schaufensterscheiben nicht wegschauen. Es bedarf der Polizei, solche Delikte aufzuklären.“ Sicherheitsbürger oder private Sheriffs seien ungeeignet.

Mittlerweile kursieren sogar schon erste Örtlichkeiten, die für ein Polizei-Wachzimmer in Frage kommen könnten. So favorisieren Kremser Politiker eines der beiden Modegeschäfte der in Konkurs gegangenen Firma Krenneis in der Landstraße.

Für Rosenkranz ist jedenfalls eines klar: „Wichtig ist, dass es ein Ort ist, wo auch das Schild Polizei draufsteht. Nur das schreckt Täter ab.“