Der Tscheche soll ein Auto gestohlen haben, das mit laufendem Motor abgestellt war. Kurz danach wurde der Mann mit dem Pkw im Bezirk Horn geblitzt und in Folge von der Polizei gestoppt. Die Exekutive wies ihm einen weiteren Kfz-Diebstahl in Oberösterreich nach.

Der einschlägig vorbestrafte 36-Jährige war erst am 15. Februar aus dem Gefängnis im ostdeutschen Görlitz freigekommen. Am 23. Februar soll er mittags am Bahnhofplatz in Krems den Wagen gestohlen haben, während der Lenker ausgestiegen war. Im Zuge einer Fahndung geriet der Verdächtige in Zitternberg in der Marktgemeinde Gars am Kamp in eine Radargeschwindigkeitsmessung. 50 Minuten nach dem Diebstahl wurde das Fahrzeug auf der Landesstraße 2 in Brunn an der Wild angehalten.

Der Tscheche, gegen den eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Linz bestand, wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Er zeigte sich zum Diebstahl in der Bezirksstadt in der Wachau geständig, bestritt jedoch weitere derartige Taten, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung.