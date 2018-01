Es könnte der nächste große Schritt in der fortschreitenden Digitalisierung des Straßenverkehrs sein: die „Smart Street“. Aufgebaut ist das Pilotprojekt der Initiative Smart Safe & Green Mobility (SSGM) auf einer Straßenlaterne, die unter anderem Handys und E-Fahrzeuge laden, den Verkehrsfluss messen, freie Parkplätze vorschlagen und im Notfall eine Verbindung zur Polizei herstellen soll.

Kein Verkehr? Licht wird heruntergefahren

In den Gemeinden Ebreichsdorf (Bezirk Baden), Melk und Vitis (Bezirk Waidhofen an der Thaya) werden die Lichtmasten in den kommenden Jahren aufgestellt und getestet. Für den Bau der hypermodernen Straßenlaternen verantwortlich ist der Melker Lichtmastenerzeuger Fonatsch.

Beteiligt an dem Projekt sind aber mehrere Unternehmen, die „all ihre Ideen und Fähigkeiten in einen Lichtmast hineinpacken und damit den Markt erobern wollen“, sagt Fonatsch-Geschäftsführer und SSGM-Initiator Alexander Meissner.

Eine dieser Fähigkeiten soll auch die bedarfsgerechte Steuerung sein – in der Praxis heißt das: Befindet sich gerade niemand auf der Straße, wird das Licht einfach heruntergefahren.

„Es ergeben sich viele zu klärende Fragen“

In Krems ruft das Pilotprojekt vor allem Neugierde hervor. „Die Fähigkeiten dieser Straßenlaterne sind grundsätzlich sehr spannend“, zeigt sich Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ) angetan, gibt jedoch zu bedenken: „Es ergeben sich viele zu klärende Fragen, vor allem hinsichtlich der Datensicherheit, der Standorte, der Netzabdeckung und auch der Kosten.“ Scheichel will zuerst abwarten, wie die Testphase in den drei Pilotgemeinden verläuft.

Noch nichts von den „Smart Streets“ gehört hat Johann Bauer, Chef der Elektroabteilung am Magistrat. Im Fokus stehe derzeit noch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. „Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass dieses ‚Smart-Street‘-Konzept die Zukunft sein wird. Wir werden uns sicher damit auseinandersetzen und uns zu gegebenem Anlass darum kümmern.“

Bauer sieht eine Umsetzungschance für die „Smart Street“ vor allem im Rahmen größerer Bauprojekte. „Da wird das Konzept sicher zur Sprache gebracht werden.“

Bis es so weit ist, dürften allerdings noch einige Jahre vergehen. Schließlich soll die clevere Straßenlaterne in Melk 2019, in Ebreichsdorf gar erst 2023 kommen. Erst dann dürften weitere Gemeinden an der Reihe sein.