Amtsleiter Erwin Schatzl betrat am vergangenen Freitag wie immer gegen 6.45 Uhr das Gemeindeamt, um hier seinen Dienst zu versehen. Auf den ersten Blick war alles wie gewohnt: Die Eingangstüre war verschlossen, das Büro machte den gleichen Eindruck wie jeden Tag.

Erst beim Betreten des Bürgermeister-Zimmers machte er die unliebsame Entdeckung: In der Nacht zuvor waren bisher unbekannte Täter über ein Fenster, das sie mit brutaler Gewalt an der Hinterseite des Gebäudes aufgezwängt hatten, in das Gemeindeamt eingedrungen.

Der Safe war aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld verschwunden. Bei weiterer Nachschau stellte der Amtsleiter zudem fest, dass auch die Schreibtische im Bürgerservice-Büro offenstanden und durchwühlt worden waren. Er verständigte umgehend die Polizei, die einige Spuren sichern konnte, welche allerdings noch ausgewertet werden müssen. Der Sachschaden ist enorm.

Die Polizei Langenlois bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in der Nacht von 15. auf den 16. Dezember Beobachtungen an der Hinterseite des Gemeindeamtes gemacht? Möglicherweise hat dort ein verdächtiges Auto geparkt. Hinweise an 059133/3444.