DÃ¼rnstein

Was passiert mit einem Packerl, auf dem in der Zustelladresse beim Ortsnamen ein „o“ vergessen wurde?

Altbürgermeister Alfred Fürtler kann darüber ein kurioses Gschichtl erzählen ...

Immer wieder war Warten angesagt

Eine deutsche Urlauberin hatte in einem Fremdenzimmer ein Handy-Ladegerät vergessen. Fürtler ging am 5. September zur Post und schickte das Gerät in einem Packerl (19 Euro) nach Deutschland, nach Altomünster – vergaß allerdings das „o“ im Stadtnamen (Postleitzahl und Adresse waren korrekt).

Nach zwei Wochen kam eine Anfrage der Touristin aus Deutschland, was denn mit dem Ladegerät sei. Nach einer weiteren Woche Wartezeit fragte Fürtler im Nah-&-Frisch-Geschäft nach, das als Postpartner in Dürnstein fungiert. Barbara Böhmers fand nach einigen hartnäckigen Telefonaten heraus, dass das Packerl in Deutschland angekommen war, aber nicht ausgeliefert werden könne, da ja die Adresse falsch sei! Böhmer ließ nicht locker – und erhielt dann die Nachricht, dass das Paket zurückgesendet werde.

Wieder war Warten angesagt – die Wachau-Urlauberin hatte sich inzwischen schon längst ein neues Ladegerät angeschafft – , und am 25. Oktober war es so weit.

„Eine gute und eine schlechte Nachricht“ hatte Barbara Böhmer für Fürtler: Das Packerl sei nun da, über und über zugepickt mit Aufklebern – aber er müsse Gebühren von 20 Euro bezahlen, sonst dürfe sie es nicht hergeben ...