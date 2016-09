Rick White stammt aus dem kalifornischen Mendocino und verbringt mit seiner Frau jedes Jahr irgendwo auf der Welt seinen Urlaub. Um während des meist mehrwöchigen Aufenthalts auch seiner Leidenschaft, dem Gitarrespiel, frönen zu können, kauft er sich in seinem Urlaubsland eine – meist nicht billige – Gitarre.

Und er lässt sie dann auch in dem jeweiligen Urlaubsland: Der Aufwand, diese Gitarre in die USA einzuführen, ist groß. So gibt es schon in vielen Ländern dieser Welt eine von Rick White gespendete Gitarre.

Musikschüler können Instrument benutzen

Heuer war Österreich sein Urlaubsziel und weil es ihm speziell in Dürnstein so gut gefallen hat, ging er in das „House of colors“ von Corinna Kirchhof und Bernd Schweinsberg („Das ist der schönste Platz in Dürnstein“, soll er gesagt haben) und übergab diese Gitarre mit der Bitte, einen guten Platz dafür zu finden. Die Musikschule Wachau hatte keine Verwendung dafür, weil sie bereits mehrere Gitarren in ihrem Besitz hat.

Rohrendorfs Bürgermeister Gerhard Tastl ist mit seinen Marillenerzeugnissen ein Geschäftsfreund der beiden Ladenbesitzer, und so ergab es sich, dass die Gitarre nun in der Musikschule Rohrendorf Verwendung findet.

Hier können nun auch Musikschüler unterrichtet werden, die sich keine eigene Gitarre leisten können.