Seit Kurzem ist es mehr Personen möglich, in Sozialmärkten (SOMA) ihre täglichen Einkäufe zu erledigen. Denn die Einkommensgrenze für den speziellen Einkaufspass wurde im Zuge der letzten Armutskonferenz angehoben. So auch im SOMA Krems am Bahnhofsplatz.

Seit Februar dürfen neben Studierenden und Schülern jene Haushalte einkaufen, deren Einkommen 1.200 Euro (netto) nicht überschreiten. Zuvor waren es 950 Euro gewesen. Bei Zweipersonenhaushalten gilt eine Grenze von 1.500 Euro und für jede weitere Person 195 Euro. Hier galt vorher eine Grenze von 1.400 und 150 Euro.

„Wir begrüßen die Erhöhung der Einkommensgrenzen wirklich sehr. Dadurch können deutlich mehr zu uns kommen“, sagt Gertrude Ulrich, Marktleiterin des SOMA Krems.

Dass das Angebot grundsätzlich immer stärker in Anspruch genommen wird, zeigen auch die Zahlen. Waren es 2016 noch durchschnittlich 75 Kunden pro Tag, so verzeichnete man 2017 knapp 100 Kunden täglich. Mit der neuen Regelung vermutet man einen weiteren Anstieg. Mehr als 2.000 Einkaufspässe habe man seit der Eröffnung 2007 ausgestellt, so Ulrich.

100 Tonnen im letzten Jahr gesammelt

Um die Regalbestände zu befüllen, fahren die Mitarbeiter des SOMA Krems etwa 100 Supermärkte täglich an. Dazu zählen unter anderem Billa, Hofer, Kiennast, dm, aber auch umliegende Bäcker und Bauernhöfe, die den Markt mit Gebäck, Zwiebeln, Salat und Erdäpfeln versorgen. Hinzu kommen noch private Spenden, die im Vorjahr 2.500 kg ausmachten.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 111 Tonnen Lebensmittel gesammelt und einer sinnvollen Verwendung zugeführt. Ulrich: „Lebensmittel sind kostbar und unser Ziel ist es, diesen eine zweite Chance zu geben.“

Engpässe gibt es vermehrt bei Hygieneartikeln, da diese längere Ablaufdaten aufweisen und daher nur in großen zeitlichen Abständen von den Drogeriemärkten ausrangiert werden. „Wenn ein Produkt aus ist, dann ist es aus. Uns geht es darum, dass Kunden das dadurch ersparte Geld woanders verwenden können“, so Ulrich.