Die Stadt hat einen neuen Einwohner-Rekord verzeichnet. Mit Anfang des Jahres lebten 29.799 Einwohner in Krems, um 288 mehr als 2016. Damit fehlen nur mehr 201 Personen auf die „magische“ 30.000-Einwohner-Marke.

„Krems wächst nicht rasant, dafür aber kontinuierlich und strukturiert.“Bürgermeister Reinhard Resch

Nur 2012 kam es aufgrund des Löschens von „Karteileichen“ zu einem ungewöhnlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr – sonst gab es großteils einen leichten Anstieg um wenige hundert Einwohner pro Jahr.

„Krems wächst nicht rasant, dafür aber kontinuierlich und strukturiert. Das ist entscheidend für die Lebensqualität in unserer Stadt, die uns immer wieder von verschiedenen Stellen attestiert wird. Diese wird auch von den neuen Kremsern, die zu einer Stadtführung und zu einem Empfang ins Rathaus geladen werden, besonders geschätzt“, erklärt dazu Bürgermeister Reinhard Resch, der die besondere Anziehungskraft auch auf den prosperierenden Bildungs- und Wirtschaftsstandort zurückführt, wo viele neue Arbeitsplätze entstanden sind.

Die knappe Mehrheit der Kremser Bevölkerung ist übrigens weiblich (15.350 gegenüber 14.449 männlichen Einwohnern), 24.678 Personen haben in Krems ihren Hauptwohnsitz. Fast genauso groß ist die Zahl der Inländer, die in Krems wohnen (24.655). Der Großteil der gemeldeten ausländischen Personen kommt aus Rumänien (1.111), gefolgt von Deutschland (784), Bosnien-Herzegowina (352) und der Slowakei (321). Insgesamt leben Personen aus 104 Nationen in der Wachaumetropole.

„Noch ausreichend Flächen-Reserven“

Einwohnerstatistik nach Ortschaften. Quelle: Magistrat Krems, Foto: pitsch22/Shutterstock.com, Grafik: Bischof | Quelle: Magistrat Krems, Foto: pitsch22/Shutterstock.com, Grafik: Bischof

Eine Zielzahl, wo die Stadt die Einwohnerzahl laut dem vielzitierten Stadtentwicklungskonzept 2030 sieht, gibt es nicht. Allerdings wird damit gerechnet, dass aufgrund der anhaltenden Tendenz zu Ein- und Zwei-Personen-Haushalten auch bei einer nur mäßig steigenden Bevölkerungsentwicklung ein Platzbedarf vorhanden ist – der aber auch gedeckt werden kann. Denn es gibt laut Baudirektor Reinhard Weitzer noch zahlreiche Flächenreserven, etwa 113 unbebaute Hektar Wohngebiet und 8 Hektar Kerngebiet.

Eine Summe, wie viele Wohn-Projekte derzeit in Planung sind, gebe es aber nicht: „Es gibt keine automatisierte Ausweisung der Neubauleistung in der Stadt, ebenso wenig eine Gesamtzusammenschau der in Planung oder in Bau befindlichen Projekte“, so Weitzer.

Auch die Zahl der Studierenden hat mit 13.658 Personen zu Jahresbeginn ein Rekordhoch erreicht. Der Großteil studiert an der Donau-Uni (8.857), gefolgt von der IMC Fachhochschule (2.700), der Danube Private University (1.331), der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (623) und der Karl-Landsteiner-Privatuniversität (147). Und auch diese Zahl wird in den nächsten Jahren weiter steigen – nicht zuletzt durch die Landsteiner-Privatuni, die, wie berichtet, erst heuer in ihr neues Gebäude eingezogen ist, wo erst 2021 Vollbetrieb herrschen soll.