Trinkgeld gleich auf der Restaurantrechnung: Was die beiden Wachauer Gastronomen Hartmuth Rameder („Hofmeisterei Hirtzberger“ in Wösendorf) und Christian Thiery (Schlosshotel Dürnstein) seit einigen Wochen praktizieren, nämlich einen zehnprozentigen Aufschlag in Rechnung zu stellen – mit Hinweis in der Menükarte, die Bezahlung des zusätzlichen Betrages erfolgt auf freiwilliger Basis –, sorgt für Diskussionen. Rameder möchte damit die „Wertschätzung“ seines Personals in den Blickpunkt rücken, er sieht „diese Initiative als Notwendigkeit, wenn wir auch in Zukunft kompetente und begeisterte Mitarbeiter beschäftigen möchten“.

Allerdings: Nachahmer, die sich ebenfalls dieser Abrechnungspraxis anschließen wollen, scheint es unter den Gastronomen der Region kaum zu geben. „Diese Maßnahme kann man nicht in jedem Gastronomiebetrieb umsetzen. Bei uns bleiben auch Radfahrer und Wanderer stehen, da passt eine solche ‚Vorschrift’ nicht“, sieht Christine Essl in ihrem Haubenlokal „Winzerstüberl“ in Rührsdorf keinen Bedarf, die Trinkgeldfrage anders als bisher zu handhaben.

„Da überlegen wir uns eher eine Handhabe gegen jene Gäste, die vorab einen Tisch reservieren und dann nicht erscheinen ...“

Susanne Dorfer, Landhaus Bacher

Ebenso sieht es LATE-Betreiber Charly Teuschl in Krems: „Für uns undenkbar. Wir haben natürlich darüber gesprochen, aber ich bin grundsätzlich gegen fixes Trinkgeld. Man wird sehen, ob sich der Hartmuth da nicht ein ‚Eigentor‘ schießt ...“

Und auch im Leitbetrieb der Region, im Landhaus Bacher in Mautern, scheint man mit dem bisherigen Usus der Trinkgeldgabe zufrieden. „Wir denken derzeit nicht an eine Änderung“, so Juniorchefin Susanne Dorfer. „Da überlegen wir uns eher eine Handhabe gegen jene Gäste, die vorab einen Tisch reservieren und dann nicht erscheinen ...“

Wirtshäuser ebenfalls gegen Fix-Trinkgeld

Auch aufseiten der gutbürgerlichen Gastronomie ist man nicht angetan von einem Trinkgeld gleich auf der Restaurantrechnung. „Für uns kommt das nicht in Frage. Wir haben auch gar nicht die Art von Gästeschicht, um so etwas durchzusetzen“, so Gastronomie-Be- zirksinnungsmeister „Schwarze Kuchl“-Chef Andreas Macher. „Gespräche mit den anderen Wirtshäusern haben aber noch nicht stattgefunden“, ist Macher für eine freie Entscheidung der einzelnen Betriebe.

Trotz der Ablehnung eines fixen Trinkgelds herrscht durchaus Verständnis für die Maßnahme der Wachauer Spitzenbetriebe: „In Amerika ist das als Bestandteil des Lohnes schon gang und gäbe, warum sollte es also in der österreichischen Spitzengastronomie nicht funktionieren? Der Service ist ja auch ein ganz anderer als in einfachen Wirtshäusern“, so Macher.

Nicht bestätigen möchte der Leiter der „Schwarzen Kuchl“ die Aussage Rameders, dass in Kaffeehäusern oft weit mehr als zehn Prozent Trinkgeld gegeben werden. „Bei uns werden aber auch nicht zwei bis drei Prozent gezahlt. Es ist natürlich immer auch von den Kellnern abhängig, im Durchschnitt werden wir uns aber bei etwa fünf bis sechs Prozent einpendeln“, berichtet Macher.

Ähnlich wie in der Stadt Krems sieht man auch im ländlichen Bereich das Trinkgeld-Thema. „Die Einführung eines fixen Trinkgelds ist bei uns nicht denkbar, ich kann ja nicht einfach ein Mindesttrinkgeld voraussetzen“, spricht sich Gabi Hauer von „Gabi‘s Weinschenke“ aus Schiltern gegen einen Aufschlag auf der Rechnung aus. „Wir werden unter der Woche mehrheitlich von Arbeitern frequentiert, da fällt das Trinkgeld meistens eher gering aus, wofür wir aber vollstes Verständnis haben. An den Wochenenden haben wir viele Wiener Gäste, die geben sowieso zehn Prozent Trinkgeld“, sieht Hauer keinen Beweggrund für das Aufgreifen der Wachauer Maßnahme.

Steuerfrei – oder doch nicht?

Rechtlich gesehen ist das Trinkgeld steuerfrei – es „muss ortsüblich sein und einem Arbeitnehmer anlässlich einer Arbeitsleistung von dritter Seite zugewendet werden. Das Trinkgeld muss freiwillig und ohne dass ein Rechtsanspruch darauf besteht, gegeben werden“, lautet die Auskunft des Ministeriums. Und weiter: „Wenn auf der Rechnung bereits die Höhe des Trinkgeldes bestimmt ist, so mangelt es an der notwendigen Freiwilligkeit, daher fällt es nicht unter die Steuerbefreiung. Ebenso fällt garantiertes Trinkgeld bzw. fallen garantierte Trinkgeldhöhen seitens des Arbeitgebers nicht unter die Steuerbefreiung.“

In dieser Hinsicht wenig überraschend war auch das Abstimmverhalten der Leser bei der jüngsten NÖN-Online-Befragung: 91 Prozent stimmten gegen eine automatische Verrechnung des Trinkgeldes, nur neun Prozent sind für eine fixe Trinkgeld-Abgabe.