Ein klares Bekenntnis zur Kremser Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie setzt das Land mit seinen Investitionen in den Standort. Bei der Inbetriebnahme eines neuen Linearbeschleunigers, der 3,25 Millionen Euro gekostet hat, kündigte Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf eine „Verdoppelung“ der Kapazität an.

2,7 Tonnen schwer ist das Gerät im Keller der Abteilung, mit dem nach sechsmonatigem Umbau seit Dezember 2017 bereits rund 120 Krebspatienten fast 400 Behandlungen zuteilwurden. Freude über „das hochmoderne Gerät der letzten Generation“ brachte Chefarzt Heinz Jünger bei einer kleinen Feier zum Ausdruck: „Das Gerät ist treffsicher und damit schonend für den Patienten.“ Lob gab es für das Team. Denn obwohl in der Zeit des Umbaus nur zwei statt drei Geräten im Einsatz standen, gab es für die Patienten (unter anderem dank zusätzlicher Schichten bis 22 Uhr) keine Verzögerungen.

Noch mehr Erfolge durch neue Therapie

„Schneller, präziser und schonender“ könne die Therapie erfolgen, betonte der Erste Oberarzt der Abteilung, Michael Mittermüller. „Es erlaubt eine 3D-Rekonstruktion und eine Datensetzung in 4D (Bewegung, Anm.), was beispielsweise bei Lungenkrebspatienten wichtig ist.“ Hohe Strahlendosen könnten punktgenau gesetzt werden. Schon seit 2015 gibt es dank eines damals getauschten neuen Apparats die Möglichkeit bestimmter Bestrahlungen im Kopfbereich, was Patienten den Weg ins AKH Wien erspart.

Eine erfreuliche Botschaft hatte Pernkopf für Krems im Gepäck: Unter sieben großen Projekten, die die Klinikenholding in den kommenden Monaten in Angriff nimmt, steht Krems an erster Stelle. „Wir beschließen im NÖGUS (NÖ Gesundheits- und Sozialfonds, Anm.) schon am 25. April den Ausbau der Strahlentherapiestation in Krems“, teilte er mit. „Zu den bestehenden drei Geräten kommen noch weitere drei Linearbeschleuniger dazu.“ Die Kapazität der Behandlungsmöglichkeiten in Krems wird also mittelfristig verdoppelt.