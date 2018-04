Die IMC Fachhochschule ist derzeit in aller Munde. Nach Platz zwei im Ranking der besten Fachhochschulen Österreichs sprang nun auch ein Spitzenplatz in der vom Wirtschaftsmagazin „Trend“ veröffentlichten Liste der beliebtesten Arbeitgeber heraus. Das IMC belegt Platz 26 in dem 300 Top-Arbeitgeber umfassenden Klassement.

In der Sparte „Bildung und Forschung“ landete die Fachhochschule gar auf dem zweiten Rang. Sie ist damit unter den niederösterreichischen Hochschulen und Unis die klare Nummer eins.

„Sehr stolz, unter den Top-30-Arbeitgebern Österreichs zu sein“

IMC-Geschäftsführerin Ulrike Prommer ist über das Ergebnis hocherfreut: „Wir sind sehr stolz, unter den Top-30-Arbeitgebern Österreichs zu sein! Vom Platz 49 auf Platz 26 – damit haben wir uns gegenüber dem Vorjahr um glatte 23 Plätze verbessert. Der Sprung von Platz fünf auf Platz zwei im Bildungs- und Forschungssektor ist da noch eine zusätzliche erfreuliche Draufgabe.“

Geschäftsführer-Kollege Karl Ennsfellner sieht das Ergebnis als Indiz für das große Engagement des IMC, das in die Mitarbeiterzufriedenheit investiert wird. „Sie ist die Voraussetzung für die Umsetzung unserer hohen Qualitätsansprüche in allen Bereichen.“

Das IMC Krems beschäftigt derzeit 285 Mitarbeiter. Besonders geschätzt würden das Weiterbildungsangebot „Mehrwert“ und das Gesundheitsförderungsprogramm „Element Health“, schreibt das IMC in einer Aussendung.