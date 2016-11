Nach Schließung des Postamtes in Gföhl wurde am Montag beim neuen Postpartner „Ingrids Nähstüberl“ in der Pollhammerstraße 9 offiziell der Betrieb aufgenommen.

„Schmerzliche Veränderung“ für Bürgermeisterin

„Wir sind gefordert, mit der Zeit zu gehen“, skizzierte Josef Hofbauer von der Postverkaufsleitung NÖ/Burgenland die künftige Ausrichtung des Unternehmens und stellte dazu die Frage an die zahlreichen Anwesenden „wann man den letzten Brief“ geschrieben habe. Mit Ingrid Tiefenbacher, die zwei Teilzeitkräfte für die Abwicklung der Postpartnergeschäfte aufgenommen hat, setze man auf eine gute und erfolgreiche Partnerschaft.

Für Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger stellt die neue Situation zwar eine „schmerzliche Veränderung“ dar; man habe sich bis zuletzt um eine zufriedenstellende Lösung bemüht, was mit Ingrid Tiefenbacher schließlich gelungen sei. Wichtig sei vor allem auch die Situierung des neuen Standortes im Zentrum.

Für Ingrid Tiefenbacher ist der 21. November ein bedeutender Tag: Sie feierte neben dem Postpartner-Start auch einen runden Geburtstag, zu dem die Vertreter der Post und Bürgermeisterin Etzenberger mit Blumen gratulierten.

Kundenfreundlichkeit durch neue Betriebszeiten

Von der ersten Minute an herrschte beim neuen Postpartner bereits reger Betrieb. In den nächsten Tagen wird ein von der Post zur Verfügung gestellter Trainer die Angestellten praxisnah einschulen und für Tipps zur Verfügung stehen.

Neue Betriebszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sowie Mittwoch und auch Samstag von 9 bis 12 Uhr) sollen zur weiteren Kundenfreundlichkeit beitragen.

Faktum ist, dass es in Stadt und Bezirk Krems derzeit nur mehr die Postämter in Krems und Langenlois gibt.