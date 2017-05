Zum sechsten Mal findet der Wirtschafts-Kongress „Agenda Austria 2020“ heuer statt – und erstmals außerhalb der Bundeshauptstadt. Debattierten die namhaften Vortragenden bislang in der Belétage des Palais Eschenbach, so sind sie am 29. Mai im Audimax der Donau-Uni in Krems zu Gast.

Ziel des Kongresses ist es, das gegenseitige Verständnis für die Anforderungen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand an ihre Geschäftsprozesse und Anwendungssysteme zu stärken und weiter auszubauen. Heuer soll speziell darüber diskutiert werden, welche Anforderungen die Digitalisierung der Prozesse in Wirtschaft und Staat an die Geschäftsprozesse beider Sektoren stellt und welche Auswirkungen dies auf das Wirtschaftswachstum und auf den Arbeitsmarkt haben wird.

Um 9 Uhr wird die „Agenda Austria 2020“ von Justizminister Wolfgang Brandstetter, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Reinhard Resch und „Hausherr“ Rektor Friedrich Faulhammer eröffnet. Es folgen zahlreiche prominente Keynotes, Diskussionen, Kamingespräche und Fachvorträge, unter anderem mit Staatssekretärin Muna Duzdar, Gottfried Haber (Donau-Uni) und Vertretern einiger Ministerien.

Ein Kamingespräch mit Bundesminister Thomas Drozda im Karikaturmuseum bildet um 19.30 Uhr den Abschluss dieser Konferenzreihe.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, Anmeldung und Infos im Internet unter www.austria2020.at.