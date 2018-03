Lorbeeren für die Fachhochschule: Bei der jährlich im Auftrag vom „Industriemagazin“ durchgeführten Umfrage zu Qualität und Image des heimischen FH-Sektors erreichte zwar die FH Oberösterreich erneut Platz 1,. Dahinter folgten die FH Krems und die Ferdinand Porsche Fern FH.

Die absolute Bestwertung aller 335 Studiengänge erreichte Automatisierungstechnik am Campus Wels der FH Oberösterreich. Als beste Maschinenbau-Studiengänge können die Grazer Fahrzeugtechnik-Studien der FH Joanneum gelten. In der Kategorie IT und Softwareentwicklung gehen die ersten 9 Platzierungen der fast 30 Platzierungen an Studiengänge am Standort Hagenberg (FH Oberösterreich).

Das FH-Ranking wird alljährlich im Auftrag des „Industriemagazins“ vom Meinungsforschungsinstitut meinungsraum.at durchgeführt. Für die Rangreihung 2018 wurden 560 Entscheider in Österreichs Unternehmen nach Ihren Erfahrungen mit Studiengängen österreichischer Fachhochschulen befragt. Insgesamt wurden 335 Studiengänge an 18 Fachhochschulen ausgewertet.