„Je näher das Datum rückt, desto größer wird der Abschiedsschmerz, weil ich mich an dieser Schule wirklich sehr, sehr wohl gefühlt habe“, gesteht BORG-Direktor Josef Kirchner, der am 1. Dezember sein neues Amt als Fachinspektor für Katholische Religion an den berufsbildenden höheren und mittleren Schulen antritt.

Als solcher ist er künftig für die Aufsicht und Unterstützung der Religionslehrer vor Ort zuständig und wird viel in Niederösterreich unterwegs sein.

Kirchner unterrichtet weiterhin in Krems

Die gute Nachricht für Krems: Als Pädagoge bleibt Kirchner, der als passionierter und sehr beliebter Lehrer bekannt ist, der Stadt erhalten. Seine Stammschule ist künftig die HTL Krems, und er wird dort eine Klasse unterrichten. Zudem ist er an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Krems in der Fortbildung Religion tätig.

Am Amt des Fachinspektors für Religion reizt Kirchner, der als Bergsteiger bereits Sieben- und Achttausender erklommen hat, die „neue Herausforderung“, wie er erklärt: „Ich bin jetzt das achte Jahr Leiter dieser Schule und habe wieder Lust bekommen auf inhaltliche Auseinandersetzung.“

„Der größte Erfolg ist, dass wir die wertschätzende Atmosphäre bewahrt und noch ausgebaut haben.“

Josef Kirchner

Er freue sich darauf, in die anstehende Diskussion über Ethikunterricht und Religionsunterricht einsteigen und dabei mitgestalten zu dürfen, sagt Kirchner, der übrigens eine flächendeckende Einführung des Ethikunterrichts befürwortet: „Ich hoffe, dass es hier ein Umdenken gibt und dass man gerade auch den vielen asylwerbenden Schülern eine gute Alternative anbietet.“

Ein bisschen erleichtert wird ihm der Abschied vom Direktor-Job dadurch, dass mit Zentralmatura und der kommenden Neuen Oberstufe „die administrativen Tätigkeiten immer mehr geworden sind“, während ihn vor allem die persönliche Kommunikation reizt, in der er seine größte Stärke sieht.

Viele Veränderungen in seiner Zeit als Direktor

Und was war der wichtigste Erfolg in seiner Zeit als Direktor? „Dass die Attraktivität der fünf Zweige nicht nur erhalten, sondern sogar noch gesteigert werden konnte mit meinem Team“, antwortet Kirchner. Das BORG verzeichne mit durchschnittlich fünf Maturaklassen heute den Klassen- und Schülerhöchststand.

In Kirchners Zeit als Direktor wurde zudem eine thermische Sanierung umgesetzt, um die Energiekosten zu senken, der Turnsaal und die Nassräume erneuert, alle Klassen mit PCs ausgestattet und der Festsaal adaptiert. Außerdem sei das BORG die „erste Schule mit einem vollkommen behindertengerechten Zugang“ gewesen, so Kirchner, der sich freut, seiner Nachfolgerin Barbara Faltl die Schule in Top-Zustand übergeben zu können.

Auch die Umsetzung der Zentralmatura habe man sehr gut bewältigt, bilanziert Kirchner. Und das Wichtigste: „Der größte Erfolg ist, dass wir die wertschätzende Atmosphäre bewahrt und noch ausgebaut haben. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich wirklich wohl bei uns.“

Zwei Dinge seien es, die einen guten Lehrer ausmachen, meint Kirchner: „Er muss für sein Fach brennen, und er muss Kinder und Jugendliche mögen. Er darf auch einmal schimpfen, aber er muss ein Herz für sie haben.“