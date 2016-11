Eine Einbruchserie forderte in der Nacht auf Mittwoch die Kremser Polizei: Fünf Büros in der Ringstraße, Utzstraße und Hafnerplatz wurden aufgebrochen, bei zwei weiteren blieb es beim Versuch.

Die Diebesbeute war bei allen Coups ähnlich: PCs, Laptops, Handys und Bargeld. Doch nur wenige Stunden später klickten für einen Ungar bereits die Handschellen.

Kofferraum war prall gefüllt: Festnahme

Die Polizei nutzte ihr technisches Know-how, die Spur führte sie zum Parkhotel, wo ihnen wiederum zwei erst kürzlich – und für nur eine Nacht – eingecheckte Ungarn verdächtig vorkamen. Einer der beiden konnte im Einkaufszentrum Steinertor aufgefunden werden.

Dort wurde er zwar ohne Diebesgut angetroffen, allerdings ließ er die Polizei einen Blick in seinen in der Utzstraße abgestellten Pkw werfen (es handelte sich um einen in Deutschland angemieteten VW Touareg). Dort fanden sie einen mit aus der Nacht gestohlenen Gegenständen prall gefüllten Kofferraum vor.

Auch im daneben abgestellten Auto seines Komplizen (einem Seat Alhambra mit ungarischem Kennzeichen) war Diebesgut gelagert. Der Mann wurde daher festgenommen.

„Habe Diebesgut von zwei Serben gekauft“

Der knapp 40-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme aber nicht geständig – im Gegenteil. Er behauptete felsenfest, dass nicht er, sondern zwei ihm unbekannte Serben eingebrochen haben. Er habe nur gewartet und ihnen dann die Geräte um 2.000 Euro abgekauft.

Die Polizei glaubte ihm freilich kein Wort. Zu Recht! Denn der Mann, der in die Justizanstalt Krems eingeliefert wurde, wird bereits wegen zumindest neun Delikten in Tirol, Oberösterreich und der Steiermark gesucht. Er dürfte bereits seit Jahren kriminell tätig sein. Sein Komplize konnte hingegen fliehen, allerdings ist mittlerweile seine Identität bekannt, ein Haftbefehl liegt vor.

Für die Polizei ist die Festnahme des Serieneinbrechers jedenfalls ein großer Erfolg: „Normalerweise sind solche Leute gleich weg, es ist toll, dass wir ihn rasch schnappen konnten“, so ein Ermittler.