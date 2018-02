Wie jedes Jahr ziehen auch heuer wieder die Narren mit ihren bunt geschmückten Wägen durch die Kremser Innenstadt. 26 Gruppen sind fix mit dabei.

„Der Zug wird heuer noch größer und länger als beim letzten Mal, wo auch sehr viele Einzelgruppen dabei waren“, so Ines Branigan vom Veranstaltungsteam.

Faschingsparty diesmal mit Plastikbechern

Das bunte Treiben startet am Dienstag, 13. Februar, um 14 Uhr bei der Wienerbrücke. Die Gruppen ziehen durch die Landstraße bis zum Steinertor und auf den Pfarrplatz, wo die teilnehmenden Gruppen vorgestellt und prämiert werden.

Der Umzug endet mit der großen Faschingsparty, bei der DJ Matty Valentino für Unterhaltung sorgen wird. Bei der Verkleidung liegen heuer die Einhörner voll im Trend, aber auch Feuerwehrmann, Polizist und Clowns sind nach wie vor beliebte Klassiker.

„Wir haben heuer gleich mehrere verschiedene Maßnahmen geplant, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.“Ines Branigan vom Veranstaltungsteam

Bezüglich Sicherheit geht man heuer noch einen Schritt weiter. „Wir haben gleich mehrere Maßnahmen geplant, um das Verletzungsrisiko zu minimieren“, sagt Branigan.

So dürfen erstmalig nur Plastikflaschen auf den Wägen verwendet werden. Ebenso wird bei der anschließenden Party am Pfarrplatz nur in Plastikbechern ausgeschenkt. Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Prügeleien gekommen ist, wird es diesmal auch ein höheres Aufgebot an Polizisten geben. Zusätzlich zu den acht

Security-Mitarbeitern werden insgesamt 14 Polizisten für mehr Sicherheit sorgen.