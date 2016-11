Die Kombination macht‘s spannend: Im Verein ASINOE (Archäologisch-Soziale Initiative NÖ) sind seit 25 Jahren Archäologen und Menschen, die wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden sollen, zusammengespannt. Mit interessanten historischen Ergebnissen bei Grabungen (Minoritenkirche Krems, Rehberg, Straß, Hadersdorf, …) und oft sensationellen Funden, die in die Wissenschaft einfließen.

Das waren die erfreulichen Botschaften, die in den Reden von Geschäftsführerin Barbara Wewerka, Bürgermeister Reinhard Resch und AMS-Landeschef Karl Fakler beim Festakt in der Dominikanerkirche aufgezählt wurden.

1,3 Millionen Euro Unterstützung: Ab 2018 wird es weniger

Initiator war Sozialarbeiter Alois Huber aus Schiltern, der 1989 mit Archäologie-Studenten, die im Raum Gars tätig waren, Kontakt aufnahm und dieses Projekt vorschlug: „Wir umspannen damit die Epoche zwischen dem Fall der Berliner Mauer und dem neuen US-Präsidenten Donald Trump.“

In Martin Krenn (heute Bundesdenkmalamt) und Alexandra Krenn-Leeb (heute Vorstandsvorsitzende des Vereins und am Uni-Institut für Urgeschichte tätig) fand er Mitstreiter. ASINOE verschaffte ab 1991 mit Unterstützung des AMS nicht nur den Studenten bessere Bedingungen, sondern bot mittlerweile auch 1.300 Langzeitarbeitslosen die Chance, über ein befristetes Dienstverhältnis wieder zurück in ein geordnetes Leben zu finden – oft mit einer Erfolgsquote von 50 Prozent. „Archäologen finden Schätze im Boden, Sozialarbeiter finden Potenziale in den Menschen“, fasste Huber zusammen.

„Arbeit ist ein soziales Grundrecht“, betonte Resch, damit sei ASINOE heute wichtiger denn je. Mit 20 Schlüsselkräften und durchschnittlich 30 Transitarbeitskräften ist ASINOE ein bedeutender Arbeitgeber in der Region.

Deshalb schmerzt es auch, dass die Unterstützungen des AMS (derzeit 1,3 Millionen Euro) ab 2018 gekürzt werden. AMS-Chef Fakler zeigte sich aber zuversichtlich: „ASIONE ist für uns wichtig und die Existenz ist gesichert.“ Die Lage am sogenannten 1. Arbeitsmarkt sei schwieriger geworden.

Besonders gut angekommen ist bei den Besuchern der Festveranstaltung, darunter die beiden Vizebürgermeister Wolfgang Derler und Gottfried Haselmayer sowie der Kremser AMS-Leiter Erwin Kirschenhofer, eine historische Modenschau mit Gewändern aus der Bronzezeit bis ins Mittelalter, die aus Funden bei den Grabungen rekonstruiert wurden.