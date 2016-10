„In unserer schnelllebigen Zeit, in der wir tagtäglich mit Meldungen aus unzähligen Medien überflutet werden, stechen Filme, wie sie die Mitglieder des Film- und Videoklubs geschaffen haben, durch ihren dokumentarischen Wert besonders hervor“, sagte Bürgermeister Reinhard Resch beim Festakt zum 50-Jahr-Jubiläum des Vereins im Rathaus Stein.

„Daher freut es mich besonders, dass ein Teil dieses reichen Filmfundus nun öffentlich zugänglich ist“, wies er auf das Jubiläumsgeschenk hin, das der Klub mit Obmann Anton Raßmann der Stadt gemacht hat: 110 Filmdokumente aus dem Vereinsarchiv wurden auf 49 DVDs der Stadtbücherei & Mediathek überreicht und so einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt.

Darauf sind Aufnahmen von früheren Volksfesten mit den Folklore-Umzügen ebenso zu sehen wie Hochwasserereignisse und Erinnerungen an Großveranstaltungen.

Darüber hinaus nehmen sich die Filmer immer wieder bestimmter Themen an. Fünf preisgekrönte Filme – „Gotik in Krems“ über die Landesausstellung in Krems, „Hüben und drüben“ über die Grenzöffnung zwischen Österreich und Tschechien, „Auf einem orientalischen Markt“ als filmische Umsetzung eines Musikstückes, „Briefe an den Bruder“ über Leben und Werk des Malers Vincent van Gogh sowie „Realität und Wirklichkeit“ als philosophische Betrachtung – wurden in Anwesenheit von Bezirkshauptmann Elfriede Mayrhofer, Bundesrätin Sandra Kern und Vizebürgermeister Wolfgang Derler gezeigt.