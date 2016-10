„Wenn die Gesetzesänderung in Kraft tritt, wird die Stadt Krems eine Verordnung für sektorales Bettelverbot in die Wege leiten.“ Mit diesem Resümee beendete Bürgermeister Reinhard Resch den „runden Tisch“ zum Thema Betteln, an dem Vertreter aller Parteien teilgenommen haben.

Wann und wo dieses Bettelverbot gilt, müsse noch abgeklärt werden – ein generelles Bettelverbot in der Innenstadt lässt die Novelle des NÖ Polizeistrafgesetzes aber nicht zu.

