Nächtlicher Brand in Kremser Pflegeheim .

Am Donnerstag kurz nach 23 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache in einem Kremser Pflegeheim zu einem Brandausbruch. Die automatische Brandmeldeanlage schlug an und meldete die Sachlage in der Bezirksalarmzentrale Krems. Die Feuerwache Stein wurde zu dem Brandverdacht alarmiert.