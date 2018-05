Seit einem Monat ist der Ort ohne Hausarzt – und ob es tatsächlich etwas wird mit der Ansiedlung eines Allgemeinmediziners, wagt Bürgermeister Andreas Nunzer nicht zu sagen.

Diese Woche habe er wieder ein Gespräch mit Vertretern des NÖGUS (NÖ Gesundheits- und Sozialfonds) und einer Ärztin aus dem Bezirk Melk, die „unter bestimmten Voraussetzungen“ in Spitz die Kassenarztstelle übernehmen könnte.

Apotheke meldet massive Umsatzeinbußen

Zu hoffen wäre es jedenfalls. Vor allem die ältere Bevölkerung leidet darunter, gezwungen zu sein, in die umliegenden Orte zum Arzt mit Hausapotheke zu fahren. Dort müssen nun oftmals lange Wartezeiten in Kauf genommen werden.

Die Apotheke in Spitz meldet massive Umsatzeinbußen im April. Nur wenige Patienten kommen mit ihrem Rezept in die öffentliche Apotheke. Das bedeutet in Folge auch die Gefährdung des Apothekenstandortes.

Apotheker Manfred Hiess ist aber zuversichtlich, dass wieder ein Arzt/eine Ärztin gefunden wird, sobald die Rahmenbedingungen, sprich geeignete Ordinationsräumlichkeiten, passen. Diese müssten allerdings raschest geschaffen werden – wie auch auf der Gemeinde-Homepage versprochen wird.

Hiess begegnet der öffentlichen Meinung, dass es Ärzten ohne Hausapotheke nicht möglich sei, die Praxis wirtschaftlich zu führen: „Seit über 130 Jahren besteht unsere Apotheke, und daneben gab es immer den Kassenarzt und manche Jahre sogar zusätzlich einen Wahlarzt.“ Spitz sei Tourismusgemeinde und als Standort für eine Arztpraxis sicherlich attraktiv. Da müssten Gebietskrankenkasse, Ärztekammer und Politik gemeinsam etwas unternehmen.