In der im Vorjahr eröffneten Feuerwehrschule von Hongkong fand der „International Fire Instructors Workshop“, eine internationale Konferenz von Spezialisten im Bereich der Innenbrandbekämpfung, statt. Mit dabei: der Kremser Feuerwehrmann Christoph Gruber.

Nach den Treffen in Polen (2014) und Kanada (2016) war dies bereits Grubers dritte Teilnahme an dieser jährlich stattfindenden, hochkarätig besetzten Veranstaltung. Und zum zweiten Mal in Folge wurde Gruber eingeladen, selbst einen Vortrag zu halten, dessen Thema heuer die Nachbesprechung von Übungen und die Frage, wie dabei ein geeignetes Feedback gegeben werden kann, war.

Aktuellster Stand der Forschung wird immer mit heim gebracht

Gruber verdankt die Teilnahme auch seiner Funktion als Leiter der Ausbildung beim gemeinnützigen Verein „ready4fire“ mit Sitz in Krustetten. „Durch meine Erfahrung im Einsatz und Ausbildungsdienst bei der Feuerwehr Krems, aber eben auch unsere laufende Schulungstätigkeit bei ,ready4fire‘ bin ich 2014 in die Runde dieses ,International Fire Instructors Workshop‘ gestoßen und Teil des internationalen Austausches“, erklärt Gruber.

Durch die Teilnahme an diesen Konferenzen kann er immer wieder den aktuellsten Stand der Forschung und die besten Praktiken nach Österreich bringen. „Die Erkenntnisse werden laufend in den Ausbildungsinhalt der gesamten Feuerwehr Krems mit allen acht Feuerwachen eingebracht und umgesetzt“, betont Gruber.

Besonders stolz ist er aber darauf, dass die Arbeit der Feuerwehr Krems auch im Rahmen dieser Konferenzen laufend von den Anwesenden mit Begeisterung betrachtet wird: „So sind in Krems Techniken und Taktiken bereits seit Jahren Standard, für die uns viele Feuerwehren noch bewundern“, schildert Gruber.