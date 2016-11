„Fahrgäste haben sich schon aufgeregt und da habe ich das weinende Mädchen vor ihrem aufgebrachten Freund in Sicherheit bringen wollen. Er folgte uns aber, schrie und zerrte sie dann in Krems aus dem Zug. Dann warf er sich das Mädchen über die Schultern und lief mit ihr über die Gleise. Gott sei Dank tauchte schon die alarmierte Polizei auf und schritt ein“, schildert ein Schaffner im Zeugenstand wilde Szenen, die sich am 29. Mai dieses Jahres während einer Zugfahrt und in der Folge dann am Kremser Bahnhof abgespielt haben.

„Ich war hysterisch und komplett durch den Wind“

„Der Schaffner hat mich doch an einer Aussprache und Versöhnung gehindert. Ich wollte doch nur reden“, wirft der Beschuldigte (20) aus dem Bezirk Krems ein und beteuert, nur ein harmloses Streitgespräch mit seiner Freundin geführt zu haben.

Bahnhof als Schauplatz wüster Szenen. | Symbolfoto: BilderBox.com

„So harmlos kann es nicht gewesen sein, wenn sich Fahrgäste aufregen, das Mädchen weint und es der Schaffner vor Ihnen in Sicherheit bringen will“, kommentiert Richter Gerhard Wittmann harsch und hakt nach: „Warum führen Sie sich im Zug so auf und liefern sich dann auch noch ein Gefecht mit der Polizei? Widersetzen sich, treten wild um sich und beißen einen Beamten?“

„Ich war hysterisch und komplett durch den Wind“, bekennt der Beschuldigte leise ein, begehrt im nächsten Atemzug aber auf und sagt vorwurfsvoll, dass die Polizei so scharf vorgegangen sei.

„Er war kräftig, durchtrainiert und hatte ordentliche Muckis, da war Vorsicht geboten“, schildern die Polizeibeamten einhellig, denen es schlussendlich gelungen war, den Tobenden in Gewahrsam zu bringen.

Der bislang unbescholtene 21-Jährige wird wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Weiters muss er dem verletzten Beamten 1.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.