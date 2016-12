Mit neuer Führung startet die HTL Krems ins Jahr 2017: Schulleiter Johann Haidl geht in Pension, und mit der Schulleitung wird am Mittwoch Andreas Prinz offiziell betraut.

„Ich freue mich sehr darauf“, blickt Prinz im Gespräch mit der NÖN der neuen Herausforderung zuversichtlich entgegen. Der aus Zwettl stammende und in Grafenwörth lebende Kulturtechniker hat mehr als zehn Jahre Führungserfahrung als Abteilungsvorstand für Tiefbau in der HTL Krems und ist hier seit über 20 Jahren als Lehrer tätig.

„Gehe mit lachendem und weinendem Auge“

Der bisherige Schulleiter Haidl, seit August 2013 mit der Führung der HTL Krems betraut, blickt der Pension „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ entgegen, wie er selbst sagt. „Es war eine schöne Zeit, gerade an dieser Schule, weil hier das Teamwork sehr gut ist“, streut er den Lehrern und Mitarbeitern Rosen. Andererseits freut sich der in Horn lebende Architekt bereits darauf, über seine Zeit selbst bestimmen zu können: „Ich möchte mit meiner Frau und meinem Hund sehr viel reisen“, so Haidl.

Langweilig wird ihm sowieso nicht werden, denn er möchte sich wieder vermehrt seinem in den vergangenen Jahren eher ruhig gestellten Architekturbüro in Horn widmen: „Von selbst hätte ich es gar nicht vorgehabt, aber die Kunden, die langjährig betreut wurden, warten schon darauf, dass ich wieder Zeit für sie habe“, berichtet Haidl.

Außerdem falle der Abschied vom Schulleiter-Job auch dadurch leichter, dass der administrative Aufwand im Zuge der aktuellen Schulreformen stark zunehme, erklärt Haidl.

Enge Kooperation mit Wirtschaft bewahren

Als eine positive Errungenschaft seiner Zeit als Schulleiter sieht er die Ausweitung der Vernetzung der HTL Krems mit Wirtschaft, Verwaltung und Universitäten. So hat er, wie berichtet, eine Reihe von Aktivitäten initiiert, bei denen Schüler in Kontakt mit Politik und Wirtschaft treten können, beispielsweise das „Promi-Werken“, das vor Kurzem Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner an die HTL Krems führte.

Stolz ist Haidl auch auf die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, durch die an der HTL Krems ein berufsbegleitendes FH-Studium im Rahmen des Ingenium-Modells möglich wurde.

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft weiter zu pflegen und auszubauen ist auch dem neuen Schulleiter Prinz ein großes Anliegen. Als eine Herausforderung der Zukunft sieht er den verstärkten Einsatz von E-Learning. Außerdem möchte Prinz die Vorzüge der HTL als berufsbildende Schule unterstreichen und den hervorragenden Ruf bewahren, den die HTL Krems in der Branche genießt.