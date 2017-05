Unter dem Motto „Hoch hinaus“ hatten die Teilnehmerinnen in jeweils fünf Kategorien, nämlich Trauerherz, Brautstrauß, Themenarbeit, Strauß und Gefäßbepflanzung, ihr handwerkliches Können unter Beweis zu stellen.

Am besten gelang dies unserer Berufsschulabsolventin Nina Zeilinger vom Lehrbetrieb Thomas Kaltenböck (Fachschulabsolvent mit Betrieb in Gmünd).

Nina Zeilinger hat nach ihrer Gartenbaulehre eine einjährige Floristiklehre angeschlossen. Im Vorjahr feierten wir Nina noch als Landessiegerin beim Landeswettbewerb der Gärtner. Kaum zu glauben, dass wir ihr nach nur einem Jahr als Floristik-Landessieger gratulieren dürfen.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH vom gesamten Team der Gartenbauschule Langenlois!



- Artikel von Anna-Maria Betz und Franz Fuger