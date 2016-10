Der Leitbetrieb in der Region, das Landhaus Bacher in Mautern mit Küchenchef Thomas Dorfer, hat vom Gourmet-Magazin Gault Millau wiederum 18 Punkte und drei Hauben erhalten. Drei Lokale wurden mit je zwei Hauben ausgezeichnet.

Zu den diesjährigen Aufsteigern zählt der Heurigenhof Bründlmayer in Langenlois, der seine zwei Hauben mit einem Punkt mehr (jetzt 16) abgesichert hat. Ebenfalls einen Punkt mehr erhielten die Ein-Hauben-Häuser Donauwirt in Weißenkirchen, das Winzerstüberl Essl in Rührsdorf und der Gasthof Schickh in Furth.