Sie machen nicht blau, sondern grün: 250 Schüler aus fünf Kremser Schulen beteiligen sich in diesem Schuljahr an dem Projekt „Green City“ und tragen so dazu bei, dass die Stadt klimafreundlicher wird.

„Begrünte Gebäude bieten eine Vielzahl an Vorteilen“, erklärt Projektentwickler Christoph Stenzel. So wirken Pflanzen im Sommer wie eine natürliche Klimaanlage und helfen Energie sparen, sie reinigen die Luft, sind Lebensraum für Insekten und vieles mehr.

Begrünt werden sollen Flachdächer, Fassaden-Teile beziehungsweise Höfe der beteiligten Schulen und das Flachdach des Weingutes der Stadt Krems.

Suche nach Sponsoren läuft

Jede Schule leiste dazu mit Unterstützung von Fachleuten auf ihre Weise einen Beitrag, erklärt Stenzel: So zeichnen etwa die Schüler der HTL Pläne zur technischen Umsetzung einer Fassadenbegrünung, die Schüler der HAK entwickeln ein Bürgerbeteiligungsmodell zur Finanzierung, die Öko-Schüler des Mary Ward-ORG kümmern sich um die Pflanzen, die Neuen Mittelschüler gestalten einen Workshop, die Volksschüler der Klimabündnis-Schule Egelsee steuern ihre zeichnerische Kreativität bei und vieles mehr.

Gefördert wird dieses Projekt der Stadt Krems zum Teil vom „Klima- und Energiefonds“, verwirklicht kann es aber nur werden, wenn sich noch Sponsoren finden. Stenzel ist überzeugt, dass das Projekt heimischen Unternehmen viele Chancen eröffnet, denn Stadt-Begrünung sei ein wichtiger Zukunftsmarkt.

Infos: christoph.stenzel@energy-changes.com.