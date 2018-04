Stadt Krems lud zur Gedenkfeier am Friedhof sowie vor und in der Strafanstalt Stein

Hunderte (vorwiegend politische) Häftlinge, die beim Kriegsende 1945 aus dem „Zuchthaus Stein“ entlassen wurden, starben bei anschließenden Massakern durch SS und Volkssturm am 6. und 7. April 1945. Man spricht in diesem Zusammenhang oft zu Recht auch von der „Hasenjagd von Krems“.

Polnischer Gesandter unter den Gästen

Daran erinnerte die Stadt Krems mit der jährlichen Gedenkfeier am Steiner Friedhof. Vizebürgermeisterin Eva Hollerer begrüßte eine große Gruppe von Menschen, denen das Erinnern ein Bedürfnis ist. Seitens des Konsulats der Republik Polen nahm Thomasz Marek Dwornicki an der Feier teil, die am Steiner Friedhof ihren Ausgang nahm.

Stadtchef Resch: „Müssen Flagge zeigen!“

Dort, wo sich das Denkmal für die polnischen Opfer befindet, erklärte Bürgermeister Reinhard Resch die Wichtigkeit der Gedenkfeier, zu der seit zwei Jahren von der Stadt eingeladen wird. Er betrachtet die Vorfälle zum Ende des 2. Weltkriegs als „dokumentiert, aber nicht aufgearbeitet“. Sein Appell: „Wir müssen Flagge zeigen, wenn es um die Verletzung von fundamentalen Menschenrechten geht.“

Anton Heinzl: „Haben noch zu wenig gelernt!“

In Anwesenheit einer Reihe von Mandataren der Stadt, aber auch Vertretern von Bundesheer (Franz Langthaler), Justizwache (Johann Deißenberger), Rotem Kreuz (Johann Paul Brunner) und Feuerwehr (Robert Simlinger) sprach der frühere Nationalratsabgeordnete Anton Heinzl vom Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer und meinte: „Wir haben alle noch zu wenig gelernt aus der Geschichte. In der EU sitzen wir alle in einem Boot!“

Stilles Gedenken auch in der Strafanstalt

Nach einem kurzen Fußmarsch zum Griechen-Denkmal gegenüber der Strafvollzugsanstalt Stein berichtete Winfried Garscha vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands über die tragischen Vorfälle des Jahres 1945 und eräuterte Hintergründe der Bluttaten an den kurz davor entlassenen Häftlingen.

In stillem Gedenken verweilten die Teilnehmer der Gedenkfeier schließlich noch auf dem Gelände der StVA Stein vor dem dortigen Denkmal. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einem Bläserquintett der Werkskapelle der Voest Alpine Krems.