Weil der Schülerzug, der um 7.03 Uhr vom Bahnhof Gedersdorf abfährt, schon oft überlastet war, soll es ab Montag, 28. November, einen zusätzlichen Bus geben.

Gedränge war groß...

Der Regionalzug R 6008 kommt von Horn und ist bis Gedersdorf oft schon recht voll. Und weil es in den vergangenen Wochen auch schon vorgekommen ist, dass der Zug als Einfachgarnitur unterwegs war, die Schüler aber natürlich rechtzeitig zu Schulbeginn in Krems sein sollten, war das Gedränge umso ärger. Die ÖBB haben darauf nun reagiert und werden einen zusätzlichen Schienenersatzverkehrsbus führen.

Dieser fährt in Gedersdorf zeitgleich mit dem Regionalzug um 7.03 Uhr ab, kommt aber einige Minuten später (um 7.15 Uhr) in Krems an. Die Führung dieses Busses ist vorläufig bis zu den Semesterferien vorgesehen. Danach wird es entweder eine Zuglösung geben oder der Ersatzbus fährt weiter.