40.000 Euro für die Freiwillige Feuerwehr .

In der jüngsten Kremser Gemeinderatssitzung am Mittwoch standen unter anderem Entschädigungszahlungen an Grundstücksbesitzer im Brunnenschutzgebiet Schlickendorf und die laufenden Transferzahlungen an die Freiwillige Feuerwehr auf der Tagesordnung.