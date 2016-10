Nach der NÖN-Gesprächsserie mit den im Gemeinderat vertretenen sechs Parteien stellt sich nun die Frage, ob bei der Neuwahl des Stadtparlaments im Oktober 2017 neue Gruppierungen antreten werden.

Krems ist für NEOS eine Option

In erster Linie denkt man dabei an die NEOS. Landessprecher Nikolaus Scherak: „Grundsätzlich ist das für uns eine Option, weil Krems tendenziell NEOS-affine Bewohner hat, wie man bei anderen Wahlen gesehen hat.“ So kamen bei der Nationalratswahl 2013 die NEOS in Krems auf 668 Stimmen – das entspräche ziemlich genau zwei Mandaten. „Wir wollen aber ein Antreten nicht mit der Brechstange erzwingen. Im Moment sind wir am Sondieren, ob wir ein gutes Team auf die Beine stellen können“, so Scherak weiter.

In Krems werden immer wieder die UBK-Mandatare Adi Krumbholz und Josef Pachschwöll mit den NEOS in Verbindung gebracht. „Wir sind mit der Bürgerliste freundschaftlich verbunden, vielleicht gibt es einen NEOS-Kandidaten auf der UBK-Liste“, hält Scherak eine Kooperation für möglich.

Umgekehrt haben Krumbholz und Pachschwöll im NÖN-Interview ausgeschlossen, im kommenden Jahr für die NEOS in Krems anzutreten. Unter welchem Namen die Bürgerliste auf dem Stimmzettel stehen wird, ist noch offen. UBK ist nämlich ein Verein, dessen Sprecher Peter Lanzrath ist. Im Internet treten die UBK-Gemeinderäte unter „prokrems“ auf. Vielleicht ein Hinweis.