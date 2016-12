Elf Fahrräder im Wert von 9.500 Euro wurden am 27. März dieses Jahres aus einem Kremser Firmenareal gestohlen. Die hinterlassenen Täterspuren führten die Ermittler zu einem einschlägig vorbestraften Rumänen. Als dessen Auslieferung anstand, meldete sich plötzlich dessen Zwillingsbruder (33) und übernahm die Verantwortung für den Einbruch in Krems.

„Ich stahl die Räder, nicht mein Zwillingsbruder. Das schlechte Gewissen hat an mir genagt und ich musste zur Polizei marschieren. Mein Bruder hat Vorstrafen und wäre für eine Straftat, die er nicht begangenen hat, für Jahre hinter Gittern verschwunden. Das konnte ich nicht zulassen. Ich habe in Österreich noch keine Vorstrafe und ich hoffe, es wird schon nicht so schlimm werden. Es tut mir sehr leid und ich werde es auch nie wieder machen“, bekennt der 33-jährige Rumäne vor der Kremser Strafrichterin und verspricht Besserung.

Das freiwillige Geständnis bringt für den Rumänen eine milde Strafe für den Einbruchsdiebstahl: Er wird zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Sichtbar erleichtert und dankend nimmt der Rumäne die Strafe an. Rechtskräftig.