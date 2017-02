Im umstrittenen Flüchtlingsquartier in der Steiner Donaulände wohnt seit Ende der Vorwoche kein Flüchtling mehr. Die letzten zwölf Personen haben eine neue Unterkunft bezogen – sie wurden in Quartieren in Horn, Pöchlarn und im Helenental untergebracht. „Es ist die beste Lösung für alle“, schildert Christian Kogler, Prokurist der zuständigen Firma SCL-Asylcare.

Ende Februar endet der Vertrag, bis dahin wird der Rückbau über die Bühne gegangen sein. „Unter anderem müssen Duschen, Betten und Küche raus“, erklärt Kogler.

„Der Idealzustand für die Bewohner wäre, wenn die Büroräume leer bleiben würden. Vielleicht erfüllen wir ihnen diesen Wunsch.“Fritz Becker, Grundstückseigentümer

Wie berichtet, haben vor rund einem Jahr Asylwerber diese Räumlichkeiten bezogen – bis zu 45 Personen lebten dort gleichzeitig. Von Beginn an gab es großen Widerstand der unmittelbar an das Büro angrenzenden Anrainer – unter anderem strapazierten späte Koch-Aktionen und lautstarke Diskussionen in den Nachtstunden deren Nerven.

Auch die Stadt zeigte sich immer wieder verärgert über die Situation. „Sowohl Anrainer als auch die Stadt wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärte Bürgermeister Reinhard Resch damals.

Pläne für Studenten bereits vom Tisch?

Sozialstadträtin Eva Hollerer betonte stets, dass eine gebündelte Unterbringung im dicht besiedelten Stadtgebiet keine gute Idee sei. Entsprechend froh ist sie, dass nun ein Schlussstrich unter dieses Kapitel gezogen werden kann: „Die Unterkunft war keine gute Lösung. Ich möchte mich bei Herrn Kogler bedanken, dass wir nun eine gute Lösung gefunden haben.“

Doch was folgt nun in den ehemaligen Büroräumen? Wie ebenfalls berichtet, sorgte Grundstückseigentümer Fritz Becker für die nächsten Sorgenfalten bei den Anrainern: Er könnte sich vorstellen, eine Studentenwohnung aus dem ehemaligen Asylheim zu machen. Den Widerstand der Bewohner würde er in Kauf nehmen.

Nun hören sich seine Pläne aber schon wieder anders an. „Der Idealzustand für die Bewohner wäre, wenn die Büroräume leer bleiben würden. Mal schauen, vielleicht erfüllen wir ihnen sogar diesen Wunsch“, erzählt er im NÖN-Gespräch. Nachsatz: „Noch ist nicht fix, was mit dem Gebäude passieren wird.“