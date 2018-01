Während des Baus von Wohnungen und Ordinationen beim Leopold-Figl-Platz in Gföhl wurde von Februar 2016 bis circa Jahresende 2017 die Kurzparkzone dahingehend verändert, dass diese aus Richtung Stadtzentrum kommend bereits am südlichen Ende der ersten Fahrradunterstellplätze endete, nicht, wie seinerzeit bewilligt, auf der Höhe der jetzigen Einfahrt in die Tiefgarage.

„Aktuelle Situation wird derzeit evaluiert“

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens ist die diesbezügliche Verordnung der Stadtgemeinde Gföhl vom Februar 2016 ausgelaufen; die Kurzparkzone wurde wieder in den bewilligten Urzustand gebracht.

„Leider habe ich das verpasst und musste Strafe zahlen, weil ich noch angenommen hatte, dass die vorübergehende Regelung gilt“, ärgert sich Friedrich Weber, der in einer Eingabe an die Stadt, welche auch der NÖN vorliegt, vorschlägt, die Übergangsregelung mit sieben Kurzparkplätzen aus Richtung Zentrum, die sich aus seiner Sicht bewährt hat, beizubehalten.

„Während beim neuen Ärztezentrum alles verparkt ist, sind von den insgesamt 23 Kurzparkplätzen die meisten Plätze, mit Ausnahme von vielleicht Donnerstag- und Samstag-Vormittag, kaum benützt“, so Weber.

„Die aktuelle Situation wird derzeit im ständigen Kontakt mit Wirtschaft und Polizei evaluiert“, erklärt dazu Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger auf Anfrage der NÖN.