In knapp zwei Monaten werden die Piloten der Flugrettung erstmals Einsätze in der Nacht fliegen. Als einziger Notarzthubschrauber in Österreich ist der Christophorus 2 (C 2) dazu berechtigt, nachdem der Stützpunkt Gneixendorf Anfang des Jahres mit der Umsetzung des Pilotprojekts beauftragt wurde.

Mittlerweile ist die Übungsphase beendet und der Flugrettungsdienst des ÖAMTC zieht ein positives Resümee. „Es hat alles einwandfrei funktioniert, die Piloten haben sich in den zwei Übungswochen mit den Verhältnissen vertraut machen können“, berichtet Ralph Schüller, Sprecher der ÖAMTC-Flugrettung.

„Hindernisdatenbank“ hilft dem Flugrettungsdienst seit Jahren

Möglich machen die Nachtflüge unter anderem spezielle Nachtsichtgeräte, für die die Piloten bereits während ihrer Grundausbildung theoretisch eingeschult wurden. „Auch im Praxistest sind bei den Piloten keine Probleme mit den Geräten aufgetreten, alle haben vier Stunden Nachtflug-Erfahrung gesammelt“, so Schüller. Neben den Piloten werden auch die Notärzte mit Nachtsichtgeräten ausgestattet – allerdings in Monokelform.

Unterstützend wirken soll auch die im Hubschrauber integrierte „Hindernisdatenbank“ – ein Verzeichnis aller bekannten Windräder, Strommasten und anderer möglicher „Hürden“ für die Piloten. „Diese Datenbank hilft dem Flugrettungsdienst seit Jahren. Man muss sie sich wie ein Navi vorstellen, das sowohl am Boden als auch in der Luft Informationen liefert“, erklärt Schüller.

Der Personalstand wird wegen der erhöhten Einsatzzeit übrigens nicht aufgestockt. Der vermehrte Einsatz von Gastpiloten und die Einführung von zwei Diensträdern soll das C 2-Personal unterstützen.

Eine Prognose der Zahl an Nachtflügen kann man laut Schüller nicht abgeben, der Optimismus für ein erfolgreiches Anlaufen des Projekts ist aber groß: „Wir betreten hier in Österreich zwar Neuland, stehen aber in ständigem Austausch mit Ländern, die seit Jahren in der Nacht fliegen“, so Schüller.