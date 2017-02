Großbrand in Dürnstein: Fast 30 Feuerwehren im Einsatz! .

Am späten Donnerstagabend brach in einem landwirtschaftlichen Anwesen in den Dürnsteiner Waldhütten (Bezirk Krems) ein Feuer aus, das bis in die Freitagmorgenstunden fast 30 Feuerwehren aus drei Bezirken beschäftigte. Starker Wind und dadurch enormer Funkenflug sowie akuter Löschwassermangel erschwerten die Löscharbeiten.