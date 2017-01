Da wurden heuer die Heiligen Drei Könige ordentlich von Kälte, Schneetreiben und Sturmwind überrascht, jedoch - wie die Sternsinger Sandra, Marie und Anita aus Stein - von warmherzigen, freundlichen und spendablen Familien empfangen. Die Erwachsenen als Begleiter schreiben dann C + M + B an den Türrahmen, was für "Christus Mansionem Benedicat" (Christus segne dieses Haus) steht