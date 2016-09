Mit einer primitiven Schnur am Halsband und auffallend ruhig beschreiben die Tierretter des Kremser Tierheims jene vermutlich sechs Monate alte Hündin, die sie in der Mitterau nach einem eingelangten Notruf aufgefunden haben.

Von einem möglichen Besitzer gibt es keine Spur. Auch ein Aufruf auf Facebook blieb ohne den gewünschten Erfolg einer Wiedervereinigung.

Hündin von organisierten Bettlern?

Stattdessen hat das Tierheim Hinweise bekommen, dass die Hündin in Begleitung eines ausländischen Bettlers in Krems gesehen wurde. „Der Treffpunkt der organisierten Bettler liegt unweit des Auffindungsortes und auch die Schnur würde die Beobachtungen bestätigen“, so Obfrau Nina Zinn-Zinnenburg.

Dadurch gerät auch das ruhige Verhalten des vom Tierheim Amelie getauften Vierbeiners in ein anderes Licht: „Sie schien wie unter der Wirkung von starken Beruhigungsmitteln zu stehen“, erklärt Zinn-Zinnenburg. Denn nicht selten sedieren Bettler ihre Hunde, damit sie stundenlang neben ihnen ausharren.

„Wir fordern schon seit langem ein Verbot, Tiere zum Zweck organisierter Bettelei zu missbrauchen, leider bislang ohne Erfolg“, so die NÖ Tierschutz-Präsidentin Andrea Specht.

Neues Zuhause wird gesucht

Denn Hunde seien nichts anderes als Mittel zum Zweck, um die Tierliebe der einheimischen Bevölkerung auszunützen. „Jede Geldspende unterstützt diese Praktik“, so Specht.

Ob Amelie ausgesetzt wurde oder vielleicht ausgebüxt ist, könne nicht festgestellt werden, jedenfalls sucht das Tierheim nun ein neues Zuhause für die Hündin. „Wir wünschen uns für sie eine liebevolle Familie, wo sie noch nicht alleine bleiben muss“, so Zinn-Zinnenburg.

Nähere Infos gibt es unter 02732-84720 im Kremser Tierheim.