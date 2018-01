Anmeldungen sind ab sofort willkommen, und zwar von allen Volksschulabgängern: Das neue zweisprachige Gymnasium der „International School Krems“ (ISK) steht in den Startlöchern (die NÖN berichtete). Beginnen will man im Herbst auf dem Campus der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in der Mitterau.

Wie die seit Herbst 2016 bestehende Volksschule setzt auch das Gymnasium als katholische Privatschule auf die „Vernetzung von Werten und Wissen“, wie Bildungslandesrätin Barbara Schwarz bei der offiziellen Präsentation hervorhob.

Internationale Matura als langfristiges Ziel

In ausgewählten Fächern wird von zwei Lehrkräften unterrichtet – von einem Fachprofessor auf Deutsch und von einem Muttersprachler auf Englisch. Zu dieser gelebten Zweisprachigkeit kommen weitere Sprachen: ab der 3. Klasse Spanisch, ab der 5. Klasse Latein, und ab der 6. Klasse kann eine weitere Fremdsprache gewählt werden.

Um den Absolventen im Anschluss Möglichkeiten im In- und Ausland zu eröffnen, möchte die Schule eine Kombination aus Matura und „International Baccalaureate“ (IB) anbieten.

Die Klassengröße wird auf 20 Kinder beschränkt. Neben Internationalität wird auf die Themen Digitalisierung und Bewegung viel Wert gelegt. Geplant ist eine Kooperation mit der Handelsakademie Krems – hinsichtlich der Nutzung des Turnsaals und möglicherweise eines Teils des Lehrpersonals.

Wie die Volksschule wird auch das Gymnasium als verschränkte Ganztagsschule geführt (8.30 bis 16.30 Uhr, Mittagessen inbegriffen), gegen einen Aufpreis von 100 Euro mit Betreuung von 7 bis 17.30 Uhr. Das Schulgeld ist mit 480 Euro monatlich höher als jenes der Volksschule (350 Euro).

Kontakt: 02732/71 604-20, www.school-krems.at.