Mit gerade einmal 20 Jahren war der aus Gedersdorf stammende Jack Hofer schon in zwei Kinofilmen zu sehen. Ab 2. Mai steht er in der Steiermark für eine Episode der Krimi-Serie „SOKO Donau“ vor der Kamera.

Jack Hofer hat fünf Drehtage und spielt eine wichtige Rolle, wie die „SOKO Donau“-Produktionsfirma der NÖN verriet. Hofer verkörpert in der Episode „Alte Indianer“ (Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest) den Jugendlichen Nils Blössl, dem das Auto mit Blutspuren gehört, das in der Nähe des Tatorts gefunden wird. Zudem ist er der Ex-Freund des überlebenden Opfers Rosi. Für deren Vater ist er somit eindeutig der Täter ...

Schauspielerei begann in der Schulzeit am BRG

Gedreht wird großteils in Tragöß am Grünen See. „Ich war noch nie dort und bin gespannt“, freut sich Hofer auf die Dreharbeiten an dem bekannten Naturjuwel. Derzeit bereitet er sich intensiv vor: „Meine Szenen sind sehr anspruchsvoll, ich lese immer wieder das Buch und beschäftige mich die ganze Zeit damit“, so Hofer. Am Sonntag traf er sich zur Vorbereitung mit einer der Darstellerinnen.

Hofers Schauspielkarriere begann noch in seiner Schulzeit am BRG Ringstraße, als er die 14-jährige Hauptfigur in „Einer von uns“ verkörperte, dem Film über den Kremser Merkur-Fall. In Wiener Kinos läuft derzeit noch „L‘Animale“. Darin spielt er den unglücklich verliebten besten Freund der Hauptfigur. Für die darstellerische Leistung erhielt das ganze Ensemble den „Diagonale“-Schauspielpreis.