Die Arbeiterkammer (AK) präsentierte ihre Arbeitsrechtsbilanz des vergangenen Jahres. 953.152 Euro konnten Bezirksstellenleiterin Doris Schartner und ihr Team für die Kremser Arbeitnehmer erstreiten.

Mehr als die Hälfte stammen dabei aus außergerichtlichen Vereinbarungen und gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern, das restliche Geld wurde im Rahmen von 22 Insolvenzvertretungen ergattert. „Unsere Experten haben wieder einmal sehr gute Arbeit geleistet. Eine Million Euro sind eine stolze Summe“, ist AK-Präsident Markus Wieser zufrieden.

Dreist: Arbeitgeber wollte Kündigungsschutz umgehen

In drei konkreten Fällen präsentierte Schartner ein nicht unübliches Vorgehen von Dienstgebern. „Oft wollen sie sich durch unrechtmäßige Entlassungen Geld sparen.“ So wollte sich in einem Fall ein Arbeitgeber die Kosten für die Lohn-Fortzahlung im Krankenstand sparen. Ein ganz dreistes Vorgehen legte ein Dienstgeber an den Tag, der den Kündigungsschutz wegen einer möglicherweise eintretenden Schwangerschaft umgehen wollte.

„Wären diese Entlassungen durch uns nicht angefochten worden, hätten die Dienstnehmer schweren finanziellen Schaden erlitten. Sie hätten nicht nur alle Beendigungsansprüche verloren, sondern auch das Arbeitslosengeld beim AMS wäre für vier Wochen gesperrt worden“, streicht Schartner die Leistung der Arbeiterkammer heraus.

Übrigens: 95 Prozent der Beschäftigten, für die die AK vor Gericht zieht, stammen aus Betrieben ohne Betriebsrat. „Daran erkannt man, wie wichtig ein Betriebsrat ist. Er kann in Auseinandersetzungen zur Schlichtung beitragen“, so Wieser.