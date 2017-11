Zunächst war am Samstag in einem landwirtschaftlichen Objekt in Großreinprechts ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehren vor Ort waren, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die angrenzenden Gebäude konnten durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren gerettet werden.

Alle Rinder gerettet

Weitaus dramatischer war ein Einsatz am Sonntagnachmittag in Jeitendorf, wo ein Stall zu brennen begann, in dem sich 60 Rinder befanden. Der elf Feuerwehr gelang es, die Tiere zu retten, obwohl das Dach des Stalls bereits in Vollbrand stand.

Auch ein Übergreifen der Flammen auf das nahe gelegene Wohnhaus konnte verhindert werden. Insgesamt waren zwölf Feuerwehren mit rund 140 Einsatzkräften mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

Brandermittlungen

Die zwei Großbrände im Bezirk Krems-Land beschäftigen auch die Brandermittler. "Die Alarmierung war sehr ähnlich und auch die Größenordnung war gleich. Das ist schon kurios.", so Christoph Firlinger, Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Krems. Ob die beiden Großbrände in Verbindung zueinanderstehen, müsse nun von der Polizei geklärt werden.

