Seit 25 Jahren engagiert sich das Diözesanteam „Hochwürden & Co.“ (Priester und Nicht-Priester) auf dem Fußballplatz und hat mit Benefizveranstaltungen 180.000 Euro hereingebracht. Mit einem Spiel gegen den „FC Amtshaus“ (Bürgermeister und Gemeinderäte aus NÖ) am Pfingstmontag (21.5.), 16 Uhr, in Neumarkt/Ybbs, wird dieses Jubiläum begangen.

„Kickende Priester sind die positive Visitenkarte der Kirche von heute.“„Hochwürden & Co.“-Kapitän Franz Richter, Pfarrer in Krems-St. Veit

Mann der ersten Stunde ist Franz Richter, Pfarrer in Krems-St. Veit. „Was 1992 ein Experiment war, hat sich zur Erfolgsgeschichte entwickelt“, resümiert der Geistliche. Er hat seit 1992 fast kein Spiel versäumt und ist seit 20 Jahren Kapitän.

Der 59-Jährige kickt seit er elf ist: „Damals, im Stiftsgymnasium Melk, war das ein Stück Freiheit und Lebensfreude als Ausgleich zum Lernen.“ Mit den Melkern, die 1975 Bundesmeister der Höheren Schulen waren, verbindet der Seelsorger auch sein persönliches Highlight: „Ich war dabei, als die Melker Österreich vertreten haben bei der Schüler-WM in Izmir in der Türkei. Wir landeten unter 14 Teams am vierten Platz.“

Sport-Tugenden sind auch im Alltag wichtig

Teamgeist ist ein sehr wesentlicher Aspekt für den Pfarrer, dem Fußball auch mit den jungen Leuten in der Pfarre immer ein Anliegen ist. Es gehe aber auch um Geschicklichkeit, ums Verlierenkönnen, Zusammenhalten und Fairbleiben. „Das sind Tugenden, die auch im täglichen Leben wichtig sind.“

Daher zitiert er gerne Papst Johannes Paul II. Als der AS Roma Meister wurde (mit dem Österreicher Herbert Prohaska), meinte dieser bei einer Audienz zu den Spielern: „Ihr seid Meister auf dem Spielfeld des Sports. Versucht auch, Meister zu werden auf dem Spielfeld des Lebens!“ In Österreich drückt der Kremser dem SK Rapid die Daumen („Ich weiß nicht mehr wa

rum, aber irgendwann war das mein Lieblingsverein.“), international Olympique Marseille. „Seit ich ein Jahr in Frankreich studiert habe.“

Warum sind Richter die „kickenden Priester“ so wichtig? „Sie sind die positive Visitenkarte der Kirche von heute. Wir sind immer mit Sympathie und Gastfreundschaft aufgenommen worden.“ Priester, die mit beiden Beinen in der Realität stehen, würden „positiv wahrgenommen. Wir sind als Priestermannschaft wie Botschafter des Teams Jesu, also der Kirche.“