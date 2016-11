Gibt es eine Sicherheitslücke in der Heimat der schlimmsten Verbrecher Österreichs?

Nachtstunden als mögliches Zeitfenster

Auslöser der aktuellen Gefährdung sollen modernste Drohnen sein, die über dem Luftraum der Justizanstalt gesichtet wurden. „Das ist ein echtes Sicherheitsrisiko! Wir wissen auch nicht wie wir uns verhalten sollen, wenn eine Drohne gesichtet wird, weil es dafür noch keine Vorschriften gibt“, schildert ein besorgter Justizwachebeamter.

Die mit Kameras ausgestatteten Geräte sollen entweder von den Häftlingen selbst per Handy oder außerhalb der Mauern der Justizanstalt von Komplizen gesteuert werden. „Neben den Kameras könnten die Drohnen aber auch noch andere Mitbringsel an Bord haben. Wer sagt denn, dass sie nicht die Häftlinge mit Handys, Suchtgift oder gar Waffen versorgen?“, rechnen die Beamten mit dem Schlimmsten.

Als mögliches Zeitfenster für die Drohnenflüge kommen für die Justizbediensteten vor allem die Nachtstunden in Frage, wo die Fluggeräte ungestört ihre Ladung am Gelände hinterlegen könnten. Am nächsten Tag bestünde dann für die Häftlinge die Möglichkeit, die Lieferung aus dem Versteck abzuholen.

Anstaltsleiter sieht noch keine Gefährdung

Gesicherten NÖN-Informationen zufolge wurde von der Anstaltsleitung bereits die Justiz-Generaldirektion über die aktuelle Problematik informiert. Zu möglichen Drohnenabwehr-Maßnahmen steht mittlerweile auch eine Kooperation mit dem Forschungszentrum Seibersdorf im Raum.

Anstaltsleiter Bruno Sladek beruhigt jetzt aber: „Derzeit sehe ich keine Gefährdung, Drohnen sind aber sicherlich ein Problem der Zukunft.“

In der Sicherheitsabteilung der Generaldirektion möchte man von einer Gefährdung durch Drohnen nichts wissen. „Das ist ein Blödsinn. Keine einzige Überwachungskamera hat jemals eine Drohne am Gelände der Justizanstalt Stein aufgenommen“, berichtet General Josef Schmoll.