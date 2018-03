Machtwort von Justizminister Josef Moser zu den Plänen in seinem Ressort, das Gefängnis aus Krems-Stein an einen anderen Standort zu verlegen: "Stein bleibt", sagte Moser am Rande der Budgetrede in Wien im Gespräch mit der NÖN.

Zur einer etwaigen Umsiedlung der in ganz Österreich bekannten Haftanstalt Stein war als Entscheidungsbasis auch eine Studie erarbeitet worden. Bezüglich der weiteren Entwicklung muss sich das Justizressort aber den budgetären Zwängen beugen. In den Worten des Justizministers hörte sich das so an: die Kosten einer etwaigen Übersiedlung weg aus Stein seien einfach "finanziell nicht darstellbar" gewesen.

Moser war schon vor der Budgetrede unter anderem mit Kritik der Richtervereinigung wegen fehlender Posten bei Richtern und Staatsanwälten konfrontiert gewesen. Bei der Justizwache ist die Besetzung offener Planstellen erst im Laufen.